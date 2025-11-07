Омск-Информ
·Происшествия

В Омске из горящей многоэтажки спасли двух детей

Спасателям удалось эвакуировать также 8 взрослых жителей дома.

Вчера, 6 ноября, в Омске на проспекте Комарова загорелась квартира в девятиэтажном доме. По информации МЧС, на момент приезда пожарных подразделений из окон квартиры на четвертом этаже шел густой дым, а в подъезде было невозможно дышать. До прибытия спасателей 10 человек самостоятельно вышли из здания.

Специалистами газодымозащитной службы с верхних этажей эвакуированы восемь человек, двое из которых – дети. Для тушения пожара привлекли 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Открытое пламя ликвидировано в 17:14.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают точную причину возгорания.

