В центре Омска снесут популярный клуб и два ресторана ради многоэтажек

Однако нерешенным остается вопрос транспортной доступности.

Архитектурно-градостроительный совет Омска обсудил проект застройки бывшей территории Сибзавода на Красном Пути. Представил проект профессор Международной академии архитектуры, руководитель бюро ARCHINFORM Тимур Абдуллаев.

Напомним, землю выкупил известный омский строитель Алексей Певнев. Он планирует там строительство нескольких многоэтажек на 3 тыс. квартир, а также школы и детского сада, спортивных площадок, бульваров и парковок. Строительство предполагается вести в девять очередей, начиная от берега Иртыша.

При этом проект предполагает снос клуба «Ангар», ресторана Mishkin&Mishkin, ресторана «Джорджина» (бывшая «Хибара») и двух магазинов в бывших цехах Сибзавода.

Как сообщает «Омскрегион», члены архитектурно-градостроительного совета отдельно отметили необходимость проработки вопроса транспортной доступности, так как прилегающие улицы и так загружены. Этим займутся совместно инвестор и чиновники.