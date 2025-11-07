Среди омских школьников снова начали распространяться вирусы

На карантин отправили сразу 22 класса.

ООО "Омск Сайдинг Инвест"

В Омской области продолжают распространяться острые респираторные вирусные инфекции. На карантине в ноябре остаются 22 класса в 9 школах и 13 групп в 12 детсадах.

По сравнению с концом октября, количество классов на карантине увеличилось. Около трех недель назад был закрыт только один. Заболеваемость в детских садах изменилась не сильно.

Как сообщает «Город55» пик заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями еще не пройден. Он ожидается с декабря по январь.