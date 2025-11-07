Центр Омска внезапно покинула частичка острова Гавайи

Ресторан гавайской кухни проработает до конца месяца.

Омский поке-бар «Покестан» объявил о скором закрытии заведения. Информацию о прекращении работы ресторана, специализирующегося на поке и боулах, разместили в соцсетях заведения.

Как сообщили представители бара, он продолжит работу еще две недели, после чего закроется навсегда.

– С тяжелым сердцем сообщаем, что наш поке-бар закрывается. Мы будем рады принимать вас до 20 ноября, – сказано в прощальном посте.

Заведение находилось в жилом комплексе «Новый пионер» на улице Ильинской. Бар проработал 4 года.

Отметим, что поке-бар закрылся внезапно – в начале ноября в меню заведения было добавлено несколько позиций. Причины закрытия бара официально не называются.

