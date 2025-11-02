Первый в Омске фудмаркет от известного шеф-повара закрылся навсегда

Точки питания Игоря Белоглазова проработало пять лет.

vk.com/foodmarket_garage

В Омске закрылся фудмаркет «Гараж», расположенный в ТРЦ Festival City на Левобережье. Заведение прекратило работу 1 ноября, сообщили в социальных сетях заведения.

В посте о закрытии сказано, что команда фудмаркета благодарна всем посетителям за яркие дни, проведенные вместе.

– Говорят, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Пришло время и нам поставить точку. С 1 ноября фудмаркет «Гараж» закрыт. Мы вместе с вами прожили много ярких дней, спасибо всем, кто был рядом, – сказано в соцсетях заведения.

Отметим, что конкретные причины закрытия не разглашаются.

Напомним, что «Гараж» был первым подобным заведением в Омске. На одной площадке было собрано несколько ресторанов с разнообразными концепциями.

Автором проекта первого омского фудмаркета стал известный шеф-повар и ресторатор Игорь Белоглазов. В число проектов ресторатора также входят «Рамен с уткой», Marimoto и «Сулугуни».

Открылось заведение в марте 2020 года, на его запуск было инвестировано около 18 миллионов рублей.