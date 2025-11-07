«Документов нет, комитет хамит»: в Омске жителей трех домов «замуровали» во дворе

Альтернативного заезда во двор нет.

В Омске жителям трех многоэтажек перекрыли единственный въезд во двор. Омичи, живущие по адресам: улица Бородина, 42а, 40а и 38, пожаловались на установку незаконного шлагбаума. По словам жильцов, старшая по дому № 42 и члены комитета заблокировали проезд, отказываясь предоставлять документы и объяснять законность своих действий.

– Альтернативного заезда к этим домам нет. Документов на установку и закрытие шлагбаума не предоставляется, общаться отказываются, старшая по дому и ее комитет хамят, – рассказали обеспокоенные омичи в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

По словам соседей, после установки шлагбаума они оказались отрезаны от основного въезда, так как альтернативного проезда нет. Жители сообщили, что документы с претензиями уже переданы в прокуратуру, а в ближайшее время будет подано заявление в суд.

Напомним, что порядок сноса незаконных шлагбаумов утвержден Постановлением администрации Омска от 30.01.2014 № 95-п «Об утверждении Положения о порядке выноса движимого имущества в городе Омске», демонтаж осуществляется на основании реестра, который публикуют по необходимости.

Отметим, что установивший шлагбаум должен не только оплатить расходы по сносу, но и заплатить штраф. При первичном нарушении сумма для граждан составит от 2 до 4 тыс. рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 14 тыс. рублей, юридические – от 20 до 40 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются и могут достигать 200 тыс. рублей.