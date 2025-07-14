Омичи все чаще стали устанавливать шлагбаумы во дворах. Желание оградить территорию сильнее, чем сумма штрафа.

Шлагбаум или бетонный блок, вдруг возникшие на пути, – серьезные препятствия, которые все чаще стали появляться в омских дворах. Жители пытаются защитить свой двор от чужих машин, обезопасить детей и стариков от снующего на скорости автотранспорта, уберечь цветники и клумбы. Однако нередко это естественное желание оградить свою территорию приводит к серьезным конфликтам.

Чтобы двор не превратился в автобан

Жильцы дома № 14/1 по улице Малиновского (Советский округ) заранее обеспокоены: прямо у них под окнами грядут грандиозные перемены. Городские власти намерены взяться за реконструкцию дороги на улице Малиновского. Работы пройдут на участке от проспекта Академика Королева до Красноярского тракта, при этом двухполосную магистраль длиной в полтора километра расширят до четырех полос.

– Жители нашего дома стали волноваться, – говорит живущая в доме по Малиновского, 14/1, омичка. – Будут ремонтировать дорогу, перекроют улицу, и весь поток машин пойдет через дворовые проезды, и по нашему двору тоже. Разобьют его за сезон, а кто будет потом ремонтировать? Проезд относится к придомовым территориям многоквартирных домов на улице Малиновского, значит, и ремонт ляжет на нас.

На общем собрании жители решили поставить в своем дворе шлагбаум. Так же поступили и жильцы дома по улице Рокоссовского, 20 (Левый берег).

Огромный дом с семью подъездами и 12 этажами в каждом стоит последним в шеренге из многоквартирников в этой части Левобережья. Местные жители перегородили свой двор после того, как начался ремонт улицы Дианова, и весь транспорт поехал под окнами их дома. Сначала люди отнеслись к временным неудобствам с пониманием, но когда один из большегрузов вывернул бордюрный камень, ограждающий тротуар во дворе, и уехал, терпение людей лопнуло. Жители решили поставить бетонные блоки. Земля – в собственности МКД, могли себе позволить.

Третий пример – тоже с Левобережья. По улице 8-й Солнечной, что в коттеджном поселке «Долина нищих», автолюбители повадились объезжать пробки на Волгоградской. Многие жители этому оказались не рады: пыль, шум, загазованность, опасность для пешеходов, особенно детей и пенсионеров. В начале лета проезд по улице перегородили бетонными блоками. В мэрии тут же заявили, что препятствия установлены незаконно, поскольку находятся на муниципальной земле, и предложили жильцам поселка добровольно убрать блоки, преграждающие проезд. Если жильцы не сделают это добровольно, блоки уберут силами уже городских служб. Так, например, было у Дома профсоюзов.

Штрафы и демонтаж

Порядок сноса шлагбаумов утвержден постановлением администрации города Омска от 30.01.2014 № 95-п «Об утверждении Положения о порядке выноса движимого имущества в городе Омске», демонтаж осуществляется на основании реестра. Его публикуют отдельным списком по мере необходимости.

Всего в этом году власти выявили 26 незаконно установленных шлагбаумов, сообщает департамент контроля администрации Омска. 14 уже демонтировали. Как пояснил главный специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности департамента Вячеслав Сергеев, демонтированные конструкции отправляют на площадку временного хранения, откуда собственники могут их забрать, при этом оплатив все понесенные расходы (работы по выносу, перевозку и хранение).

Кроме того, за незаконную установку шлагбаумов существует административная ответственность.

– Для граждан при первичном нарушении сумма составит от 2 до 4 тыс. рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 14 тыс. рублей, юридические – от 20 до 40 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются и могут достигать 200 тыс. рублей, – предупреждает Вячеслав Сергеев.

Парковочные войны

Специалисты департамента контроля также демонтируют парковочные ограждения, те самые металлические столбики, тросы, цепи, парковочные барьеры. Всего в реестре таковых, подлежащих демонтажу в 2025 году, числятся 128 адресов.

Парковочные войны, кстати, еще беспощаднее, и чем больше автомобилей у жильцов, теми они сильнее. Если на «их» территорию заедет чужак, например, клерк из соседнего офисного центра, в ход идут изощренные методы: от птичьего корма на крыше до смазанных вазелином дверных ручек, кусков металла в выхлопной трубе и т. д.

Место под индивидуальную парковку, если дом стоит на земле, принадлежащей жильцам, выделяют на общем собрании собственников. Если такого места не выделено, а человек занял его самовольно, то он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство) и по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Штрафы по ним выписываются десятками, но омичи продолжают захватывать чужое. Это неудивительно: мест для парковок во дворах не хватает, а машин у людей становится все больше. Есть ли выход из этой ситуации – вопрос, скорее, риторический.