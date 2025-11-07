Кадровые перестановки в омском министерстве не испугали опытного чиновника

Его переназначили на пост, который он занимает несколько лет.

Omskinform.ru

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области состоялось переназначение. Согласно опубликованному на сайте правительства региона постановлению, Александр Володев остался на посту заместителя министра.

Кроме того, он продолжит исполнять обязанности руководителя департамента экологической безопасности, где он работает уже несколько лет.

Володев начал свою карьеру в правительстве региона в 2005 году, с перерывом на работу в частной структуре в 2014–2019 годах. За свою карьеру он работал заместителем у трех министров.

Напомним, что в омском минприроды недавно сменился глава. На место ушедшей в сентябре этого года Татьяны Хаврониной пришел экономист Евгений Ковтун. Сейчас у Ковтуна, помимо Володина, два зама – Вадим Матвеев и Ольга Иванова.

Отметим, что после ухода Хаврониной министерство покинула и Мария Романюк, которая трудилась в должности заместителя главы омского минприроды. Она курировала вопросы обращения с отходами.