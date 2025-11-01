Главой «зеленого» омского министерства стал экономист

Евгений Ковтун ранее занимал пост главы Агентства развития и инвестиций региона.

Сегодня, 1 ноября, стало известно о назначении Евгения Ковтуна на пост министра природных ресурсов и экологии Омской области. О статусном назначении сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Отметим, что 41-летний Ковтун – опытный управленец. До министерства природных ресурсов и экологии он возглавлял региональное Агентство развития и инвестиций. До этого он трудился в региональном министерстве экономики региона, дослужившись до руководящей позиции в управлении инвестиций. В 2017 году он пришел в агентство на должность заместителя гендиректора по инвестициям. Спустя несколько месяцев после начала карьеры в агентстве Ковтун занял должность генерального директора.

Напомним, что бывший министр Татьяна Хавронина внезапно покинула должность в сентябре. В правительстве рассказали, что отставка произошла по ее собственному желанию – экс-министр переехала в другой регион, однако «Омск-информу» стала известна настоящая причина отставки чиновницы. На этой должности она работала с 2023 года.