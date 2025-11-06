В Омске дети катаются с горок прямо на дороги

Стихийные снежные валы у проезжей части пугают ГАИ.

В преддверии наступления зимы Госавтоинспекция напомнила омичам об опасности детских игр вблизи автомобильных дорог. В азарте игры ребенок может не заметить автомобиль, а водитель может не успеть среагировать на опасную ситуацию и не сумеет быстро остановить машину в условиях скользкой дороги.

– Действительно, скоро станет актуальной тема с несанкционированными горками, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГАИ УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.– В прошлые годы в Омске были факты ДТП с наездом на детей, когда они спускались на ледянках с каких-то снежных валов, образованных вблизи проезжей части. Это категорически делать нельзя, это всегда трагедия.

Представитель ГАИ отметила, что, провожая ребенка гулять, необходимо позаботиться о том, чтобы его одежда была яркой и имела световозвращающие элементы или аксессуары.

– Сейчас поздно рассветает, рано темнеет, световозвращающие элементы очень важны. Они в любой дорожной обстановке дают возможность водителю вовремя среагировать. Для статистики, у нас 18 ДТП произошло в темное время суток с участием несовершеннолетних, 17 детей не имели световозвращающего элемента, – сказала Бобылева.

Ранее сообщалось, что Омск в усиленном режиме чистят 324 сотрудника и 267 единиц техники.