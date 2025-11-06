Омские дорожники объявили войну ноябрьскому снегу

Обработка дорог, вывоз снега и механизированная очистка продолжаются круглосуточно.

Омские дорожные службы работают в усиленном режиме; на уборке снега задействованы 324 сотрудника и 267 единиц техники, сообщил мэр Сергей Шелест.

– Усиливаем дорожные бригады УДХБ, задействованные в уборке города от снега. В ночное время велась обработка дорог противогололедными материалами, продолжается она и сейчас. Параллельно организованы: вывоз снега, механизированная очистка общественных территорий, основных дорог и другие виды работ, – сообщил мэр.

Кроме того, он подчеркнул, что в ночное время дороги обрабатывались противогололедными материалами и процесс продолжается. Дополнительно ведутся вывоз снега, механизированная очистка улиц и общественных зон. В предстоящую ночную смену планируется полное механизированное прометание улично-дорожной сети города.

Особый контроль осуществляется за очисткой пешеходных переходов и остановочных пунктов от снега и наледи.

Напомним, что метеорологи предупреждали о мокром снеге, снежном накате на дорогах и гололедице.