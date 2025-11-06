Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске прочно установилась зимняя погода

Синоптики обещают снегопад на протяжении всего дня.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 6 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –4...+1 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и мокрый снег. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Также синоптики прогнозируют отложение мокрого снега, снежный накат на дорогах и гололедицу. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –2...–7 °C. Местами продолжит идти мокрый снег. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Атмосферное давление будет слабо падать.

·Общество

В Омске прочно установилась зимняя погода

Синоптики обещают снегопад на протяжении всего дня.
GigaChat

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 6 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –4...+1 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и мокрый снег. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Также синоптики прогнозируют отложение мокрого снега, снежный накат на дорогах и гололедицу. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –2...–7 °C. Местами продолжит идти мокрый снег. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Атмосферное давление будет слабо падать.

Мария Филимонова