Несостоявшийся нападающий омского «Авангарда» Овечкин поставил уникальный рекорд НХЛ

Российский форвард стал единственным игроком в истории лиги, забившим 900 голов в регулярных сезонах.

hawk.ru

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сент-Луисом» забросил свою 900-ю шайбу в карьере, установив новый рекорд НХЛ.

900-й гол Овечкин забросил после передачи Джейкоба Чикрана, поразив ворота Джордана Биннингтона. Этот результат сделал его единственным игроком в истории лиги, которому удалось достичь такой отметки. На достижение 900 голов ему потребовалось 1504 матча, а на счету форварда также 731 результативная передача.

Ранее Овечкин уже побил «вечный» рекорд по голам, принадлежащий канадскому нападающему Уэйну Гретцки, завершившему карьеру в 1999 году.

Напомним, что 39-летний форвард выступает в НХЛ с 2005 года и всю карьеру провел в одной команде. 20 лет назад омичи пытались «перехватить» будущую звезду у московского «Динамо», предложив контракт на 1,8 млн долларов. На тот момент Овечкин уже был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2004 года, предварительный контракт с клубом был подписан, а нападающий даже провел тренировку в составе команды. Однако ни одного официального матча за «ястребов» тогда он сыграть не успел.