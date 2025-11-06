Известного омского подрядчика признали мошенником

Он получил от бюджета деньги за невыполненные работы.

прокуратура Кормиловский районный суд Омской области признал владельца компании «ЗавГор» Гаруша Назаряна виновным в мошенничестве. За это его приговорили к 4 годам условно и оштрафовали на 400 тыс. рублей. Еще на год ему запретили заключать контракты с государством.

Напомним, к уголовному делу привело благоустройство парка «Калач на Оми» в Калачинске, на которое власти потратили 92,5 млн рублей. По версии следствия, подрядчик представил ложные сведения о выполненных работах, с помощью чего похитил 2,7 млн бюджетных рублей.

В суде Назарян вину не признал, но частично возместил ущерб. Кроме того, суд взыскал с него в пользу администрации района еще 2 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что летом на подрядчика завели еще одно уголовное дело. Подрядчик известен в городе и в области тем, что забирает крупные контракты на ремонт дорог и благоустройство скверов.