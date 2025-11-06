Бывший омский силовик получил высокий пост ко дню рождения

Киореско был единогласно выбран депутатами.

Вчера, 5 ноября, Василий Киореско официально стал главой администрации Нововаршавского района. Он принес присягу и вступил в должность, получив единогласную поддержку депутатов.

– Понимаю, что на меня возложена огромная ответственность за развитие нашего района и за благополучие каждого его жителя. Я готов к этой работе и приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания, – заявил Киореско.

Напомним, что с конца мая текущего года Киореско временно исполнял обязанности главы района после преждевременного ухода Владимира Шефера, который возглавлял район с 2018 года.

Василий Киореско родился 7 ноября 1973 года в селе Дробышево Нововаршавского района. С 1993 года он служит в органах внутренних дел: с ноября 2012 года возглавлял районный отдел МВД, а с июня 2021 года занимал пост начальника управления по обеспечению деятельности УМВД по Омской области.