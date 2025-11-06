Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Бывший омский силовик получил высокий пост ко дню рождения

Киореско был единогласно выбран депутатами.

Вчера, 5 ноября, Василий Киореско официально стал главой администрации Нововаршавского района. Он принес присягу и вступил в должность, получив единогласную поддержку депутатов.

– Понимаю, что на меня возложена огромная ответственность за развитие нашего района и за благополучие каждого его жителя. Я готов к этой работе и приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания, – заявил Киореско.

Напомним, что с конца мая текущего года Киореско временно исполнял обязанности главы района после преждевременного ухода Владимира Шефера, который возглавлял район с 2018 года.

Василий Киореско родился 7 ноября 1973 года в селе Дробышево Нововаршавского района. С 1993 года он служит в органах внутренних дел: с ноября 2012 года возглавлял районный отдел МВД, а с июня 2021 года занимал пост начальника управления по обеспечению деятельности УМВД по Омской области.

1434
·Политика

Бывший омский силовик получил высокий пост ко дню рождения

Киореско был единогласно выбран депутатами.
t.me/kioresko_vasili

Вчера, 5 ноября, Василий Киореско официально стал главой администрации Нововаршавского района. Он принес присягу и вступил в должность, получив единогласную поддержку депутатов.

– Понимаю, что на меня возложена огромная ответственность за развитие нашего района и за благополучие каждого его жителя. Я готов к этой работе и приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания, – заявил Киореско.

Напомним, что с конца мая текущего года Киореско временно исполнял обязанности главы района после преждевременного ухода Владимира Шефера, который возглавлял район с 2018 года.

Василий Киореско родился 7 ноября 1973 года в селе Дробышево Нововаршавского района. С 1993 года он служит в органах внутренних дел: с ноября 2012 года возглавлял районный отдел МВД, а с июня 2021 года занимал пост начальника управления по обеспечению деятельности УМВД по Омской области.

1434
Алексей Новиков