Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В минздраве рассказали, когда в Омске появятся все важные лекарства

У чиновников возникли трудности при закупках в конце прошлого месяца.

В Министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали информацию о нехватке в регионе лекарств. Чиновники заявили, что дефицита нет.

– Пациенты с хроническими заболеваниями почек, получающие диализ и находящиеся на «додиализном» этапе, имеющие инвалидность, обеспечиваются по рецептам врача бесплатно. Сейчас лекарственные препараты, наиболее часто применяемые для лечения указанных пациентов, на территории Омской области имеются, в размере минимум на месяц – сообщили в минздраве.

В октябре, по данным ведомства, были временные перебои поставок препарата «Эпоэтин альфа 2000 ЕД». Трудности возникли при закупках. Однако 1 ноября препарат поступил на склады, и до 7 ноября его обещают развезти по аптекам.

Ранее сообщалось, что пациенты с заболеваниями почек сталкиваются с проблемами в получении лекарств сразу в нескольких регионах России. Омская область оказалась в их числе.

·Общество

В минздраве рассказали, когда в Омске появятся все важные лекарства

У чиновников возникли трудности при закупках в конце прошлого месяца.
Stable Diffusion

В Министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали информацию о нехватке в регионе лекарств. Чиновники заявили, что дефицита нет.

– Пациенты с хроническими заболеваниями почек, получающие диализ и находящиеся на «додиализном» этапе, имеющие инвалидность, обеспечиваются по рецептам врача бесплатно. Сейчас лекарственные препараты, наиболее часто применяемые для лечения указанных пациентов, на территории Омской области имеются, в размере минимум на месяц – сообщили в минздраве.

В октябре, по данным ведомства, были временные перебои поставок препарата «Эпоэтин альфа 2000 ЕД». Трудности возникли при закупках. Однако 1 ноября препарат поступил на склады, и до 7 ноября его обещают развезти по аптекам.

Ранее сообщалось, что пациенты с заболеваниями почек сталкиваются с проблемами в получении лекарств сразу в нескольких регионах России. Омская область оказалась в их числе.