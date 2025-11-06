Омск попал в список городов с дефицитом важных лекарств

Нехватка препаратов затронула пациентов с заболеваниями почек.

Пациенты с заболеваниями почек сталкиваются с проблемами в получении необходимых лекарств сразу в нескольких регионах России, включая Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Санкт-Петербург, Омскую, Кировскую, Саратовскую, Нижегородскую, Рязанскую и Ульяновскую области.

Особенно остро ощущается недостаток таких препаратов, как «Парсабив», применяемый при заболеваниях эндокринной системы, лекарство для стимуляции выработки эритроцитов «Эральфон», препарат «Мирцера», борющийся с анемией, и «Кетостерил», помогающий восполнять белково-энергетическую недостаточность.

Руководитель башкирского отделения «Нефро-Лиги» Юрий Кандалов рассказал, что трудности с доступностью лекарств возникают уже четвертый год подряд.

– Трудности с лекарствами для лечения болезней почек возникают в Башкирии каждый год осенью – зимой последние четыре года, и я ежегодно обращаю на это внимание нашего минздрава, – приводят слова Кандалова «Известия».

Эксперты связывают ситуацию с недостаточным финансированием и некорректной организацией закупки препаратов. Руководитель пациентского объединения по Кировской области Павел Шишкин указал, что одна из главных причин нехватки лекарств заключается в неправильном планировании закупок, не учитывающем всех нуждающихся пациентов.