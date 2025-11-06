Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Омский «Авангард» анонсировал мощный камбэк

Наиль Якупов провел в лазарете почти два месяца.

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов официально выведен из списка травмированных. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что форвард получил травму во втором периоде матча с минским «Динамо» 17 сентября. Главный тренер команды Ги Буше ранее заявлял, что Якупов пропустит как минимум полтора месяца. 1 октября спортсмену была успешно проведена операция в Германии.

По словам тренера, восстановление проходило медленно и возвращение на лед планировалось с осторожностью. Буше подчеркнул, что команда не будет форсировать процесс, чтобы дать игроку полностью восстановиться.

1482
·Спорт

Омский «Авангард» анонсировал мощный камбэк

Наиль Якупов провел в лазарете почти два месяца.
hawk.ru

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов официально выведен из списка травмированных. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что форвард получил травму во втором периоде матча с минским «Динамо» 17 сентября. Главный тренер команды Ги Буше ранее заявлял, что Якупов пропустит как минимум полтора месяца. 1 октября спортсмену была успешно проведена операция в Германии.

По словам тренера, восстановление проходило медленно и возвращение на лед планировалось с осторожностью. Буше подчеркнул, что команда не будет форсировать процесс, чтобы дать игроку полностью восстановиться.

1482
Алексей Новиков