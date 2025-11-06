В минздраве объяснили массовое закрытие роддомов в Омске

В ведомстве отметили, что реорганизация повысит качество услуг для будущих мам

Жительница Омска Светлана Скреба выразила возмущение закрытием роддомов в городе. В своем сообщении на странице губернатора Виталия Хоценко во «ВКонтакте» омичка заявила, что три оставшихся роддома переполнены, что приводит к размещению рожениц в коридорах.

– На данный момент функционируют всего три роддома на всю область. Роддома переполнены, врачей и палат на всех не хватает, мамочки лежат в коридорах. Это в таких условиях нужно поднимать демографию? – написала омичка.

Однако региональный минздрав представил иную картину. В ведомстве объяснили, что реорганизация роддомов направлена на улучшение помощи женщинам, планирующим беременность.

– Планируется отделение профилактики, где жители региона – и женщины, и мужчины репродуктивного возраста, супружеские пары – смогут получить консультацию, своевременно выявить и пролечить заболевания, препятствующие наступлению беременности. Реорганизация позволит развернуть диагностический корпус с современным лабораторно-диагностическим оборудованием, в том числе магнитно-резонансной и компьютерной томографии. При реорганизации мы учли интересы женщин в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденных. Работа женских консультаций при этих родильных домах останется без изменений, приближенной к месту жительства пациенток, – ответили в минздраве.

В ведомстве также добавили, что все роддома функционируют в штатном режиме, а в помещениях соблюдаются санитарные нормы.

Отметим, что в городе за последние три года закрыли три роддома, в районах почти повсеместно они прекратили свое существование. Ранее эксперт рассказал, к чему приведет такая тенденция в Омске.