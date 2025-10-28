Рожать по плану: эксперт рассказал, к чему приведет закрытие роддомов в Омске

Трудности возникнут, если рождаемость вдруг вырастет. Но чиновники на это не рассчитывают.

Руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков выразил опасения по поводу «оптимизации» роддомов в Омске. За последние три года в городе закрыли 3 учреждения, что в будущем может привести к катастрофической нехватке акушерских коек и, как следствие, некачественной медицинской помощи.

– Если увеличится рождаемость, то при действующем количестве роддомов и их загруженности женщины будут приходить на роды и их начнут стимулировать. То есть ей придется рожать не в нужный ребенку срок, а по плану. Увеличится количество кесаревых сечений. Жизнь будет подгоняться под потребности системы, – рассказал Чесноков изданию «НГС55».

По словам эксперта, плановое закрытие роддомов говорит о том, что власти закладывают сокращение населения. Согласно прогнозу социально-экономического развития, который составила мэрия, в ближайшие три года в Омске действительно продолжит снижаться рождаемость.

Однако, если рождаемость вдруг начнет расти, то женщинам придется подстраиваться под систему родовспоможения, хотя, по словам Чеснокова, должно быть наоборот.