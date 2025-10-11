Мало рожали: в районе Омской области закроют роддом

С декабря жительницам Черлака придется рожать в городе.

Родильное отделение Черлакской центральной районной больницы прекратит свою работу с декабря из-за малого числа принимаемых родов за последние годы, сообщает «Город55».

Вместо него появится ургентный родильный зал, предназначенный для оказания экстренной помощи беременным и роженицам, а также новорожденным, в случаях невозможности транспортировки в крупные медицинские центры.

– Корпус хотят отдать хирургии, в нем будут работать недавно подписавшие контракты жители ближнего зарубежья. Но вроде оставят дежурного врача-акушера, – сообщила местная жительница.

Роженицы из Черлакского района будут направляться в роддома Омска: при высоком риске осложнений – в перинатальный центр областной клинической больницы, при среднем и низком риске – в роддом № 6.

Решение закрыть постоянное родильное отделение обусловлено низким количеством родов. За 9 месяцев в больнице появился на свет всего 51 ребенок. Шесть работников отделения получат новые должности в других подразделениях больницы.

Обслуживать пациентов нового зала будут врач – акушер-гинеколог и акушерка.

Ранее сообщалось, что бывшее здание роддома № 2 на улице Магистральной в Омске перепрофилировали в дневные терапевтический и гинекологический стационары.