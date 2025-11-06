Форвард «Авангарда» Игумнов установил мощный рекорд в КХЛ

Нападающий достиг отметки в 550 матчей в лиге.

Вчера, 5 ноября, нападающий омского «Авангарда» установил личный рекорд в своей спортивной карьере. На этот раз отличился Иван Игумнов. Матч против хабаровского «Амура» стал для него 550-м по счету.

Дебютировал Игумнов в КХЛ в сезоне-2015/2016 в составе московского «Динамо». В 550 матчах на счету форварда 57 шайб и 72 передачи. За всю карьеру он сыграл в 465 встречах регулярного чемпионата и провел 85 матчей в плей-офф.

Отметим, что в этом сезоне Игумнов набрал всего 5 (1+4) очков в 22 матчах.