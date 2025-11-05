Омск-Информ
·Происшествия

СК: пилоты «Уральских авиалиний» могли посадить самолет не в поле, а в Омске

Силовики утверждают, что техническая неисправность судна не помешала бы его благополучной посадке в аэропорту.

Следователи рассказали новые детали дела пилота, посадившего самолет Сочи – Омск в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года.

По мнению силовиков, 35-летнему экс-командиру судна Сергею Белову хватило бы взлетно-посадочной полосы для посадки в Омске.

– Техническая неисправность судна не препятствовала посадке в Омске. Пилотам А320 хватило бы длины взлетно-посадочной полосы для посадки, – цитирует ТАСС представителей Восточного межрегионального управления СК на транспорте.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что уголовное дело бывшего командира воздушного судна «Уральских авиалиний» передали в Центральный районный суд Омска по его просьбе. Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем материальный ущерб в 119 млн рублей.

По версии СК и Росавиации, аварийная ситуация сложилась из-за принятия пилотом ошибочных решений.

