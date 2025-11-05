Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске сдали высотку на 243 квартиры

На крыше парковки у дома располагается футбольное поле.

Мэрия Омска ввела в эксплуатацию новый многоквартирный дом в Ленинском округе. Здание располагается по адресу: Вокзальная, 24.

В доме 14 этажей и 243 квартиры: 139 однокомнатных, 52 – двухкомнатные, 52 – трехкомнатные. Общая площадь составляет 12 809,3 кв. м. Также в доме есть 8 коммерческих помещений.

Рядом с домом также построили одноэтажную подземную парковку на 37 машин. На крыше этой автостоянки располагается спортивная площадка.

Застройщик – ООО «Заказчик – Трест № 4».

Ранее сообщалось о результатах проверки Госстройнадзора, которую специалисты провели в здании.

·Общество

В Омске сдали высотку на 243 квартиры

На крыше парковки у дома располагается футбольное поле.
мэрия

Мэрия Омска ввела в эксплуатацию новый многоквартирный дом в Ленинском округе. Здание располагается по адресу: Вокзальная, 24.

В доме 14 этажей и 243 квартиры: 139 однокомнатных, 52 – двухкомнатные, 52 – трехкомнатные. Общая площадь составляет 12 809,3 кв. м. Также в доме есть 8 коммерческих помещений.

Рядом с домом также построили одноэтажную подземную парковку на 37 машин. На крыше этой автостоянки располагается спортивная площадка.

Застройщик – ООО «Заказчик – Трест № 4».

Ранее сообщалось о результатах проверки Госстройнадзора, которую специалисты провели в здании.