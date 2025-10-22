В Омске построили многоэтажку с футбольным полем на крыше

Квартиры в доме стоят до 9 миллионов рублей.

Госстройнадзор

Специалисты омского Госстройнадзора провели итоговую выездную проверку нового многоквартирного дома в Ленинском округе. Нарушений в здании на улице Вокзальной не выявили и застройщику «Заказчик – Трест № 4» выдали заключение о соответствии.

В новом доме 14 этажей. Многоэтажка состоит из 243 квартир: однокомнатных стоимостью 6 млн рублей, двухкомнатных стоимостью 8 млн рублей, а также трехкомнатных за 8,9 миллиона.

Рядом с домом есть подземная парковка, а на ее крыше – футбольная и детская площадки.