Как в детективе: омский следователь раскрыл убийство благодаря пуговице

Она не подходила к гардеробу жертвы.

@GigaChat

Инспектор контрольно-следственного отдела СУ СК России Омской области Алексей Рубцов рассказал о важности мелочей в работе следователя. Как пример, он привел убийство, произошедшее в 2017 году.

Будучи следователем-криминалистом, Рубцов выехал в частный дом, где было обнаружено тело 45-летнего мужчины с ножевыми ранениями. На всех стенах и даже на потолке была кровь. Кроме того, убийца перевернул все вверх дном.

– Сначала мы выяснили, что убитый жил один, нигде не работал, толком ни с кем не общался, ни родственников, ни друзей не имел. Допросили соседей – тишина. Никто ничего не видел и не слышал, – рассказал следователь.

Однако на месте преступления в крови Рубцов нашел пуговицу. Он осмотрел всю одежду убитого, но вещи с такими пуговицами не нашел. Тогда следователь стал изучать соцсети мужчины и нашел его фото с приятелем. Этот приятель был одет в рубашку с такими же пуговицами, как нашли на месте преступления.

– Дальше – дело техники, без труда установили его личность и поехали на адрес, где при обыске нашли рубашку со следами крови. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и даже рассказал о соучастнике преступления, – рассказал омич.

Отметим, что следователям удается раскрывать преступления даже 20-летней давности.