Гособвинитель запросил для него 19 лет строгого режима.

В Советском районном суде города Омска государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 60-летнего омича, обвиняемого по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).

Мужчина признан виновным в преступлении, совершенном 21 год назад. По материалам следствия, 15 сентября 2003 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина оказывал знаки внимания девушке, но получил категорический отказ и пощечину. После конфликта обвиняемый изнасиловал омичку, а затем задушил ее и покинул место происшествия.

Подсудимый признался в совершенном деянии и раскаялся. До момента ареста в январе 2025 года он находился в розыске и отбывал тюремное заключение за другое убийство

Государственный обвинитель предложил суду назначить мужчине 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Судья назначил следующее заседание суда на 8 августа, на котором обвиняемому будет предоставлена возможность произнести последнее слово перед вынесением вердикта.

Ранее сообщалось, что ему грозит пожизненное лишение свободы.