В новом корпусе Омского госпиталя начали лечить ветеранов СВО

В Омске начало работу первое, терапевтическое отделение нового корпуса госпиталя ветеранов войн, сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве. Под него, напомним, переделали здание бывшего роддома № 5 на улице Рождественского.

– Лечение здесь получают пациенты с заболеваниями сердца, легких и желудочно-кишечного тракта, – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе минздрава добавили, что постепенно планируется открытие новых отделений. В настоящий момент продолжается лицензирование, а также монтаж необходимого оборудования. Однако точных сроков сдачи всего объекта в эксплуатацию не назвали.

Напомним, что в этом году роддом № 5 на улице Рождественского перепрофилировали под госпиталь для ветеранов войн. Здание было построено в 1975 году и занимает 5,5 тыс. кв. м. Реконструкцию ведет петербургская компания ООО «Ростпромстрой» в шесть этапов: сначала демонтировали крышу и инженерные системы, затем начали капитальный ремонт.

Полностью завершить работы на объекте планируют к декабрю 2025 года. Успеют ли сдать новый корпус в установленный срок, пока неизвестно.