В Омске нашли мальчика, которого похитила родная мать

Женщину не остановило то, что ее лишили родительских прав.

В Омске завершились поиски 32-летней женщины и ее 10-летнего сына. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», оба живы.

– В Омске задержана женщина, подозреваемая в похищении сына, с ней проводятся следственные действия. Мальчик будет передан опекуну, – сообщает также следственный комитет.

По версии следователей, 2 ноября женщина выкрала мальчика из квартиры дома на 70 лет Октября. Ранее женщину лишили родительских прав, и ребенок жил с бабушкой.

На омичку возбудили уголовное дело о похищении. Расследование продолжается.

