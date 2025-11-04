Омск-Информ
·Происшествия

В Омске произошло похищение ребенка

В преступлении следователи подозревают его мать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении из-за исчезновения женщины с ребенком в Омске. Как сообщалось ранее, пропали 32-летняя Анастасия Митрофанова и 10-летний Артем Щербаков.

По версии следствия, около 17:00 2 ноября омичка, лишенная родительских прав, похитила своего сына из квартиры на улице 70 лет Октября, где он жил с бабушкой. Куда женщина увезла мальчика, до сих пор неизвестно.

– В настоящее время проводятся следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых лиц, а также всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в СК.

Если вам известно местонахождение женщины и ребенка, правоохранители просят позвонить по телефонам: 102 (полиция) или 123 (телефонная линия следственного управления «Ребенок в опасности!»)

