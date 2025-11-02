В Омске пропала женщина с ребенком

В последний раз их видели на Левом берегу.

ПСО «Доброспас-Омск»

Сегодня, 2 ноября, добровольцы ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках женщины и ребенка.

Волонтеры разыскивают 32-летнюю Анастасию Митрофанову и 10-летнего Артема Щербакова. Сообщается, что они вышли из дома по адресу: ул. 70 лет Октября, 20, в Кировском округе, и не вернулись обратно.

Приметы и во что были одеты пропавшие, неизвестно.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии и Артема, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.