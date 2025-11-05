Между застройщиком и собственником: мэрия не будет изымать у омичей частные дома

Власти заявили, что застройщику придется покупать недвижимость по рыночной цене.

omskinform.ru

Мэрия Омска опровергла информацию о том, что дома и землю омичей на улице Маяковского будут выкупать по 4,14 млн рублей. Цену никто не зафиксировал.

– ООО «Специализированный застройщик «На Маяковского» будет выкупать землю по рыночной цене. Это исключительно взаимоотношения между застройщиком и собственником дома, – отмечают чиновники.

Ранее сообщалось, что жители частного сектора получили письма с указанием стоимости их домов и земли. Причем в эту сумму якобы входила и компенсация за возможные убытки в связи с переездом. Несогласным с суммой пообещали изъять их имущество принудительно.

Участок на улице Маяковского в Омске власти отдали под застройку. Однако пока на этой земле располагаются 14 частных домов, которые перед строительством предполагается снести.