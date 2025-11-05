В Омске раскрыли срок окупаемости «однушки»

Аренда квартиры в регионе приносит доход медленнее, чем в Челябинске.

мэрия

Стал известен средний срок окупаемости однокомнатной квартиры в Омске. По данным РБК Омск , он составляет 15,9 года.

Например, однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в Омске на вторичном рынке стоит в среднем 4,4 млн рублей, а ее долгосрочная аренда обходится примерно в 23,3 тыс. рублей в месяц. Это означает, что вложенные средства вернутся только спустя почти 16 лет.

Схожий срок окупаемости однокомнатных квартир отмечается и в других российских городах: в Воронеже – около 16,2 года, в Нижнем Новгороде – 15,5 года, в Красноярске – 15,4 года. Быстрее всего вернуть вложения можно в Челябинске – примерно за 13 лет, а дольше всего придется ждать в Санкт-Петербурге – почти 18 лет.