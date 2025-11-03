Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичи тратят на ипотеку больше половины зарплаты

Средняя сумма долга за жилье достигает 4 миллионов рублей.

По данным исследования РИА Новости, Омская область заняла 56-е место среди регионов по доступности ипотеки, оцениваемой по доле семейного дохода, уходящей на жилье.

Самыми «дешевыми» регионами стали Чукотка и Ямало-Ненецкий округ. Здесь жители тратят на жилье 23–28 % дохода, а средний ежемесячный платеж превышает 82 тыс. рублей.

В Омской области средний платеж по ипотеке составляет 71,6 тыс. рублей в месяц – около 59 % семейного дохода. Средняя сумма долга за жилье достигает 4 млн рублей. Для сравнения, по России в среднем долг составляет 4,6 млн рублей, а ежемесячный платёж – 80,8 тыс. рублей.

Наименее доступная ипотека зафиксирована в Калмыкии: здесь семьи вынуждены тратить на жилье 114 % своего среднемесячного дохода. При этом самый высокий ежемесячный платёж по ипотеке наблюдается у москвичей – 134,3 тыс. рублей.

·Общество

Омичи тратят на ипотеку больше половины зарплаты

Средняя сумма долга за жилье достигает 4 миллионов рублей.
мэрия

По данным исследования РИА Новости, Омская область заняла 56-е место среди регионов по доступности ипотеки, оцениваемой по доле семейного дохода, уходящей на жилье.

Самыми «дешевыми» регионами стали Чукотка и Ямало-Ненецкий округ. Здесь жители тратят на жилье 23–28 % дохода, а средний ежемесячный платеж превышает 82 тыс. рублей.

В Омской области средний платеж по ипотеке составляет 71,6 тыс. рублей в месяц – около 59 % семейного дохода. Средняя сумма долга за жилье достигает 4 млн рублей. Для сравнения, по России в среднем долг составляет 4,6 млн рублей, а ежемесячный платёж – 80,8 тыс. рублей.

Наименее доступная ипотека зафиксирована в Калмыкии: здесь семьи вынуждены тратить на жилье 114 % своего среднемесячного дохода. При этом самый высокий ежемесячный платёж по ипотеке наблюдается у москвичей – 134,3 тыс. рублей.

Алексей Новиков