Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Теперь «полтинник»: 33 омских маршрутки разом повысили стоимость проезда

Изменения вступили в силу с начала месяца.

С 1 ноября проезд в Омске подорожал в 33 маршрутках, а не в 14, как сообщалось ранее. Об этом сообщается на сайте электронной транспортной карты «Омка».

Маршруты с подорожавшим проездом:

  • № 222 (МЧС-9 – Онкодиспансер);
  • № 424 (СНТ «Заря-2» – пос. Юбилейный);
  • № 323 (ул. 3-я Железнодорожная – ул. Бархатовой);
  • № 353 (пос. Дальний – Гараж ЦС);
  • № 568 (ООО «Лента» СНТ «Золотое руно» – СНТ «Заря-2»);
  • № 305 (ул. Стрельникова – аэропорт);
  • № 359 (СНТ «Березка» – пос. Чкаловский);
  • № 386 (Амурский-2 – Ул. 1-я Учхозная);
  • № 394 (пос. Мелиораторов – Красноярский тракт);
  • № 421 (пос. Юбилейный – Завод СК);
  • № 425 (Красноярский тракт – ОНПЗ (пос. Ермак);
  • № 409 (Рябиновка – ул. Труда);
  • № 418 (ул. Крымская – просп. Комарова);
  • № 68 (МСЧ-9 – СНТ «Заря-2»);
  • № 200 (ул. Бархатовой – ТЦ «Континент»);
  • № 331 (ПО «Иртыш» – СТЦ «МЕГА»);
  • № 346 (ул. Труда – ул. 50 лет Октября);
  • № 503 (СТЦ «МЕГА» – Загородный);
  • № 392 (ПО «Иртыш» – Гараж ЦС);
  • № 97 (Амурский-2 – МСЧ-9);
  • № 399 (СНТ «Фантазия» – Оптовый рынок (Черлакский тракт);
  • № 31н (пос. Светлый – Красноярский тракт);
  • № 344 («Лента» – Летное училище);
  • № 54 (Рябиновка – пос. Юбилейный);
  • № 410 (МСЧ-9 – Прибрежный («ОБИ»);
  • № 212 (СТЦ «МЕГА» – «Лента»);
  • № 203 (ул. Бархатовой – пос. Юбилейный);
  • № 350 (поселок Степной – пос. Карьер «СНТ»);
  • № 903 (Морозовка – Ракитинка – Омск («Лента»);
  • № 100 (пос. Магистральный – ул. Малиновского);
  • № 354 (Омск – Травкино);
  • № 911 (Омск – Богословка);
  • № 163 (ж/д вокзал – деревня Гауф).

Теперь билет и при оплате картой, и за наличные обойдется в 50 рублей. Лишь в некоторых маршрутках наличными все еще просят 45 рублей.

·Общество

Теперь «полтинник»: 33 омских маршрутки разом повысили стоимость проезда

Изменения вступили в силу с начала месяца.
omskinform.ru

С 1 ноября проезд в Омске подорожал в 33 маршрутках, а не в 14, как сообщалось ранее. Об этом сообщается на сайте электронной транспортной карты «Омка».

Маршруты с подорожавшим проездом:

  • № 222 (МЧС-9 – Онкодиспансер);
  • № 424 (СНТ «Заря-2» – пос. Юбилейный);
  • № 323 (ул. 3-я Железнодорожная – ул. Бархатовой);
  • № 353 (пос. Дальний – Гараж ЦС);
  • № 568 (ООО «Лента» СНТ «Золотое руно» – СНТ «Заря-2»);
  • № 305 (ул. Стрельникова – аэропорт);
  • № 359 (СНТ «Березка» – пос. Чкаловский);
  • № 386 (Амурский-2 – Ул. 1-я Учхозная);
  • № 394 (пос. Мелиораторов – Красноярский тракт);
  • № 421 (пос. Юбилейный – Завод СК);
  • № 425 (Красноярский тракт – ОНПЗ (пос. Ермак);
  • № 409 (Рябиновка – ул. Труда);
  • № 418 (ул. Крымская – просп. Комарова);
  • № 68 (МСЧ-9 – СНТ «Заря-2»);
  • № 200 (ул. Бархатовой – ТЦ «Континент»);
  • № 331 (ПО «Иртыш» – СТЦ «МЕГА»);
  • № 346 (ул. Труда – ул. 50 лет Октября);
  • № 503 (СТЦ «МЕГА» – Загородный);
  • № 392 (ПО «Иртыш» – Гараж ЦС);
  • № 97 (Амурский-2 – МСЧ-9);
  • № 399 (СНТ «Фантазия» – Оптовый рынок (Черлакский тракт);
  • № 31н (пос. Светлый – Красноярский тракт);
  • № 344 («Лента» – Летное училище);
  • № 54 (Рябиновка – пос. Юбилейный);
  • № 410 (МСЧ-9 – Прибрежный («ОБИ»);
  • № 212 (СТЦ «МЕГА» – «Лента»);
  • № 203 (ул. Бархатовой – пос. Юбилейный);
  • № 350 (поселок Степной – пос. Карьер «СНТ»);
  • № 903 (Морозовка – Ракитинка – Омск («Лента»);
  • № 100 (пос. Магистральный – ул. Малиновского);
  • № 354 (Омск – Травкино);
  • № 911 (Омск – Богословка);
  • № 163 (ж/д вокзал – деревня Гауф).

Теперь билет и при оплате картой, и за наличные обойдется в 50 рублей. Лишь в некоторых маршрутках наличными все еще просят 45 рублей.