Теперь «полтинник»: 33 омских маршрутки разом повысили стоимость проезда

С 1 ноября проезд в Омске подорожал в 33 маршрутках, а не в 14, как сообщалось ранее. Об этом сообщается на сайте электронной транспортной карты «Омка».
Маршруты с подорожавшим проездом:
- № 222 (МЧС-9 – Онкодиспансер);
- № 424 (СНТ «Заря-2» – пос. Юбилейный);
- № 323 (ул. 3-я Железнодорожная – ул. Бархатовой);
- № 353 (пос. Дальний – Гараж ЦС);
- № 568 (ООО «Лента» СНТ «Золотое руно» – СНТ «Заря-2»);
- № 305 (ул. Стрельникова – аэропорт);
- № 359 (СНТ «Березка» – пос. Чкаловский);
- № 386 (Амурский-2 – Ул. 1-я Учхозная);
- № 394 (пос. Мелиораторов – Красноярский тракт);
- № 421 (пос. Юбилейный – Завод СК);
- № 425 (Красноярский тракт – ОНПЗ (пос. Ермак);
- № 409 (Рябиновка – ул. Труда);
- № 418 (ул. Крымская – просп. Комарова);
- № 68 (МСЧ-9 – СНТ «Заря-2»);
- № 200 (ул. Бархатовой – ТЦ «Континент»);
- № 331 (ПО «Иртыш» – СТЦ «МЕГА»);
- № 346 (ул. Труда – ул. 50 лет Октября);
- № 503 (СТЦ «МЕГА» – Загородный);
- № 392 (ПО «Иртыш» – Гараж ЦС);
- № 97 (Амурский-2 – МСЧ-9);
- № 399 (СНТ «Фантазия» – Оптовый рынок (Черлакский тракт);
- № 31н (пос. Светлый – Красноярский тракт);
- № 344 («Лента» – Летное училище);
- № 54 (Рябиновка – пос. Юбилейный);
- № 410 (МСЧ-9 – Прибрежный («ОБИ»);
- № 212 (СТЦ «МЕГА» – «Лента»);
- № 203 (ул. Бархатовой – пос. Юбилейный);
- № 350 (поселок Степной – пос. Карьер «СНТ»);
- № 903 (Морозовка – Ракитинка – Омск («Лента»);
- № 100 (пос. Магистральный – ул. Малиновского);
- № 354 (Омск – Травкино);
- № 911 (Омск – Богословка);
- № 163 (ж/д вокзал – деревня Гауф).
Теперь билет и при оплате картой, и за наличные обойдется в 50 рублей. Лишь в некоторых маршрутках наличными все еще просят 45 рублей.