С 1 ноября в Омске подорожали маршрутки

Входящие в СРО «Омские перевозчики» предприниматели с сегодняшнего дня, 1 ноября, повысили стоимость проезда на своих маршрутах. Изменения коснулись сразу 14 городских маршрутов.
Теперь при оплате проезда наличными и различными картами пассажирам придется отдать 50 рублей вместо прежних 45. Льготные категории – школьники, студенты и пенсионеры – смогут ездить по соответствующим картам «Омка» за 45 рублей. Повышение стоимости проезда перевозчики обосновали экономической ситуацией в стране – без повышения цен на проезд предприниматели не смогут работать в нормальном режиме. Предыдущее изменение стоимости проезда было менее года назад.
Платить 50 рублей за проезд придется пассажирам следующих маршрутов:
- № 424 (пос. Николаевка – ул. Взлетная);
- № 222 (МСЧ-9 – Онкодиспансер);
- № 353 (ТЦ «Лента» – пос. Дальний);
- № 305 (ул. Стрельникова – ул. Авиагородок);
- № 421 (ДП-9 – пос. Николевка);
- № 394 (ул. Стрельникова – пос. Мелиораторов);
- № 386 (мкр. Амурский-2 – СМУ «Общепит»);
- № 425 (ул. Стрельникова – ОНПЗ);
- № 409 (мкр. Рябиновка – ул. Труда);
- № 68 (МСЧ-9 – Сады «Заря-2»);
- № 399 (1-я Кожевенная – Оптовый рынок);
- № 350 (Карьер – пос. Степной);
- № 359 (пос. Чкаловский – Кирпичный завод);
- № 323 (ул. В. Бархатовой – ул. 3-я Железнодорожная).
Впрочем, не все перевозчики решили брать с пассажиров повышенную плату. Индивидуальный предприниматель Анатолий Войтенко, обслуживающий маршруты № 51 («Заря-2» – «Березка»), 343 («Амур-2» – «ДСК-2») и 414 («Ясная Поляна» – «Онкодиспансер»), не стал повышать цену.