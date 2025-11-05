В Омске резко распространяется новый штамм гриппа

За неделю доля заболевших выросла с 9 до 31 %.

Роспотребнадзор сообщает о ситуации с заболеваемостью острыми респираторными вирусами в Омской области. По данным лабораторного мониторинга с 27 октября по 2 ноября, лидером среди выявленных вирусов стал грипп А/H3N2 – на него пришлось 31,6 % всех случаев.

На втором месте оказались риновирусы – 26,3 %, далее следуют аденовирусы – 15,8 %. Бокавирусы и метапневмовирусы встречались по 10,5 % случаев, а COVID-19 – в 5,3 %.

Ранее, с 20 по 26 октября, доля гриппа А/H3N2 была значительно ниже – всего 9,1 %, тогда как риновирусы лидировали с показателем 27,3 %. За неделю отмечается резкий рост случаев гриппа А/H3N2, что указывает на активное распространение этого штамма в регионе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что самой надежной защитой от гриппа остается вакцинация. Специалисты рекомендуют носить маски, чаще мыть руки, использовать антисептики и по возможности избегать многолюдных мест.