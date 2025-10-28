По Омску начал распространяться новый вирус

Аденовирусы уступили место риновирусам.

Шедеврум

Роспотребнадзор сообщает о ситуации с заболеваемостью острыми респираторными вирусами в Омской области. С 20 по 26 октября омичи заражались риновирусами – 27,3 %.

Еще по 18,2 % приходится на аденовирусы, метапневмовирусы и COVID-19, по 9,1 % – на вирусы парагриппа и грипп А/H3N2.

При этом, по данным на 27 октября, в Омской области прививки поставили более 810 тыс. человек, среди них 300 тыс. детей.

Отметим, что на предыдущей неделе чаще всего омичи заражались аденовирусами.