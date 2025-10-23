Назван главный вирус, которым массово болеют омичи

Он выявлен у 40 % обследованного населения.

Шедеврум

Роспотребнадзор отчитался о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области. С 13 по 10 октября жители региона в основном болели аденовирусами – 40 %. Еще по 10 % населения заразились риновирусами, сезонными коронавирусами, бокавирусами, парагриппом, гриппом А/H3N2 и COVID-19.

По данным на 20 октября, в Омской области прививки поставили более 690 тыс. человек. Это 58,7 % от плана.

Отметим, что на этой неделе вирусы снова начали активно распространяться в детских садах. С понедельника закрыли на карантин 16 групп.