Стало известно, с каких улиц в Омске сегодня уберут снег

Для этого власти вывели в город 257 единиц техники.

GigaChat

За минувшие выходные Управление дорожного хозяйства и благоустройства вывезло с дорог и тротуаров Омска около 100 кубометров снега. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Сергей Шелест.

Уборка снега и обработка противогололедными материалами продолжаются. На улицах работают 257 единиц техники и 282 человека. В перечень для уборки вошли улицы Суворова, Мельничная, Конева, 70 лет Октября, Крупской, Карла Маркса, Лобкова, Труда, Серова, Масленникова, Маяковского, Богдана Хмельницкого, Красный Путь, Мира, Химиков, Гагарина, Думская, Ленина, бульвары Победы и Мартынова, и др.

Напомним, 3 ноября дорожникам пришлось перейти на усиленный режим работы из-за снегопада. В городе не только применяли реагенты, но и откачивали воду.