В Омске усилили работу дорожников из-за мощной непогоды

Главные магистрали города обрабатывают реагентами и чистят от воды.

Мэр Омска Сергей Шелест

Сегодня, 3 ноября, силы Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий, сообщил мэр города Сергей Шелест.

Чтобы предотвратить затопления и образование наледи, специалисты откачивали воду на улицах Ватутина, Перелёта, Марченко, Новокирпичной и других проблемных участках во всех районах города.

Параллельно дорожники приступили к обработке улиц противогололёдными реагентами. Работы ведутся на основных магистралях – Космическом проспекте, улицах Масленникова и Конева, Ленинградском мосту, бульваре Архитекторов, а также на мостах и путепроводах.

Кроме того, продолжаются подметание проезжей части, уборка придорожных зон и другие виды текущего содержания. В ночное время внимание будет сосредоточено на обработке и прометании главных маршрутов движения автотранспорта и общественного транспорта. На ночную смену выйдут 148 сотрудников и 132 единицы техники.