Омичей предупредили о смертельной пищевой привычке

Среднестатистический взрослый человек превышает норму потребления соли почти в полтора раза.

t.me/universus_neuro_bot

Избыток соли в пище может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе смертельным. Избыточное потребление соли приводит к задержке жидкости в организме и повышению кровяного давления, что может увеличить вероятность инсультов, инфарктов, остеопороза и даже онкологических заболеваний желудка, сообщает газета Daily mail.

Исследования показывают, что среднестатистический взрослый человек ежедневно съедает около 8,4 грамма соли, что на 40 % превышает рекомендуемую суточную дозу в 6 граммов.

Чтобы снизить потребление соли, эксперты советуют использовать разнообразные специи и приправы, включать в рацион помидоры, грибы, ферментированные продукты и другие натуральные ингредиенты.

Ранее сообщалось, что употребление большого количества соли, кофеина, сахара и газированных напитков негативно влияет на состояние костей.