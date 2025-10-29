Омск-Информ
·Общество

Омичам рассказали о продуктах, разрушающих кости

Эти продукты выводят кальций из организма, делая костную ткань хрупкой.

Употребление большого количества соли, кофеина, сахара и газированных напитков негативно влияет на состояние костей, предупреждает врач-эндокринолог Ирина Зятикова. Эксперт пояснила, что перечисленные продукты способствуют быстрой потере организмом кальция, делая костную ткань более хрупкой.

Она подчеркнула, что одним из основных факторов является сахар, создающий кислотную среду внутри организма. Для нормализации баланса ему приходится извлекать кальций именно из костей, ослабляя их структуру, приводит слова врача «Газета.ру».

Специалист добавила, что процесс формирования костной массы активно продолжается до возраста 25–30 лет, а затем замедляется, приводя к постепенному снижению плотности костной ткани. Поэтому важно избегать избыточного потребления продуктов, отрицательно влияющих на здоровье костей.

Мария Филимонова