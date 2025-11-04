Омск-Информ
·Общество

В морозы в Омске снова лопнули трубы отопления

Авария случилась на теплотрассе на Красном Пути.

Жители Омска продолжают жаловаться на отключения отопления. Коммунальные аварии в городе не прекращаются.

– На Красном Пути, 20/1, отключили горячую воду и отопление. Порыв тепловой магистрали, по улице течет вода, откуда-то со стороны улицы Добровольского, судя по пару, горячая, – рассказал в соцсетях житель Центрального округа.

Также на отсутствующее отопление пожаловались жители домов на улицах Берко Цемента и Омской. Как рассказал «Омск-информу» один из читателей, отопления нет в доме № 179 на Масленникова. Ранее проблемы возникли на улицах Коммунальной, Магистральной, 5-й Кордной и Мамина-Сибиряка.

