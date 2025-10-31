Омск-Информ
Общество

«Аварии без конца»: в Омске снова начались отключения отопления

На проблемы уже пожаловались жители Советского и Октябрьского округов.

Сегодня жители Омска снова начали жаловаться в соцсетях на отключения отопления. Жалобы поступают с разных концов города.

– Нефтяники, пошло отключение, – сообщил один из местных жителей.

В комментариях местный житель уточнил, что речь идет о доме по адресу: Магистральная, 66б.

– Коммунальная, 7. Отключали на день, якобы для установки общедомовых счетчиков. Воды горячей нет, отопления нет, – сообщил еще один житель Советского округа.

Как сообщает «СуперОмск», отопления в Нефтяниках нет из-за каких-то работ на ТЭЦ-3. Причем проблема охватывает дома на улицах Нефтезаводская, 50 лет Профсоюзов, Энтузиастов и Мамина-Сибиряка.

– 5-я Кордная. С начала отопительного сезона уже три раза отключали. Аварии, чинят, снова аварии без конца, – добавил житель Октябрьского округа.

При этом стоимость коммунальных услуг в Омске продолжает расти. Очередное повышение платы по квитанциям ожидается в 2026 году.

