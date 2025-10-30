Омичам рассказали, сколько придется платить за «коммуналку» в следующем году

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут почти на 10 %.

В 2026 году россиян ожидает очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Отопление, вода, электроэнергия, газ, канализация и вывоз мусора подорожают на 9,9 %. Об этом сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов, ссылаясь на макропрогноз минэкономразвития.

Он подчеркнул, что платежи за коммунальные услуги не должны превышать 10 % от общего семейного бюджета, учитывая, что доходы не растут такими же темпами, как тарифы.

– На следующий год в прогнозе бюджета рост тарифов запланирован на 9,9 %. Опять это ударит по простым гражданам прежде всего, – приводят слова Лябихова «Известия».

Помимо регулируемых коммунальных платежей, в 2026 году ожидается рост стоимости и других услуг, связанных с содержанием жилья. Как отметил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев, подорожают капремонт, консьерж и домофон.