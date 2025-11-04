Во время непогоды трамвай в Омске сошел с рельсов

Его развернуло поперек путей.

vk.com

Вечером 3 ноября в Омске сошел с рельсов трамвай. Это произошло на съезде Октябрьского (««Горбатого») моста со стороны Амура. Судя по кадрам с места происшествия, вагон встал поперек путей.

Пострадал ли кто-то при происшествии, неизвестно. Как рассказали в соцсетях очевидцы, трамвай «никого не убил».

Сегодня в мэрии отметили, что трамвайное движение уже восстановили. Когда это произошло, не сообщается.

Отметим, что 3 ноября в Омской области произошло больше 100 аварий. Как сообщили в ГИБДД, виноваты в этом водители и пешеходы, которые нарушали правила в гололед.