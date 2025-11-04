Пострадали и пешеходы, и водители: за сутки Омске случилось больше 100 аварий

Жители региона нарушали правила, несмотря на опасность.

vk.com

За минувшие сутки в Омской области случилось больше 100 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили в полиции, в основном аварии происходили из-за нарушений правил дорожного движения, несмотря на снег и гололед. Водители не соблюдали дистанцию, превышали скорость. Нарушали ПДД даже пешеходы. Они также попадали в аварии.

Около 17:50 на нерегулируемом пешеходном переходе (без светофора) на Иртышской Набережной 53-летний водитель Hyundai Tucson сбил 76-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами госпитализировали.

Около 19:10 на переходе без светофора на Карбышева 39-летний мужчина на Toyota Corolla сбил 37-летнюю женщину. А в 20:10 на проспекте Карла Маркса Mercedes снес 49-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.