Стало известно, когда в Омской области откроется школа на полтысячи учеников

Новый учебный корпус в Одесском районе объединит библиотеку, ИТ-центр и места для досуга

t.me/HocenkoVP

В Одесском районе Омской области продолжается строительство новой школы на 550 учеников. Сейчас рабочие устанавливают инженерные системы и продолжают возводить наружные стены здания.

– Все работы идут по графику. Школу планируем ввести в эксплуатацию в 2027 году, – сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Ранее глава региона отметил, что на стройке уже возведен фундамент и первый этаж. Школа строится в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», что позволило привлечь необходимые средства.

Строительством руководит ООО «АртРемСтрой», а архитектурный проект подготовило омское бюро «Риц». Здание выполнено в необычном стиле – его форма напоминает летящую птицу – и будет использоваться не только для учебных занятий.

Внутри создадут многофункциональный центр, а библиотека и ИТ-центр получат отдельные помещения с собственными входами.