Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омские аграрии рискуют потерять сотни тысяч тонн зерна

Уборка зерновых завершена только в 7 из 32 районов.

В Омской области продолжается уборка зерновых. Как сообщил глава Минсельхоза Николай Дрофа в эфире ГТРК «Иртыш», работы проведены на 91 % посевных площадей – более 1,7 млн гектаров, намолочено свыше 3,8 млн тонн зерна.

– На сегодня валовый сбор составляет 3,85 млн тонн, до 4 миллионов остаётся 150 тысяч тонн. Осталось убрать 170 тысяч гектаров. Урожайность превышает 30 центнеров с гектара, но в поле всё ещё лежит около 540 тысяч тонн зерновых. Крайние участки самые урожайные – по 40–50 центнеров, однако потери уже значительные, – отметил глава Минсельхоза.

Пока остается неизвестным, удастся ли аграриям собрать оставшиеся 540 тысяч тонн. В регионе в ближайшие дни ожидаются снегопады и похолодание до −13 °C, поэтому завершение уборки может сдвинуться на весну.

По словам губернатора Виталия Хоценко, уборка урожая полностью завершена в семи из 32 районов Омской области. Средняя урожайность по региону составляет 22,4 центнера с гектара.

1240
·Общество

Омские аграрии рискуют потерять сотни тысяч тонн зерна

Уборка зерновых завершена только в 7 из 32 районов.
Stable diffusion

В Омской области продолжается уборка зерновых. Как сообщил глава Минсельхоза Николай Дрофа в эфире ГТРК «Иртыш», работы проведены на 91 % посевных площадей – более 1,7 млн гектаров, намолочено свыше 3,8 млн тонн зерна.

– На сегодня валовый сбор составляет 3,85 млн тонн, до 4 миллионов остаётся 150 тысяч тонн. Осталось убрать 170 тысяч гектаров. Урожайность превышает 30 центнеров с гектара, но в поле всё ещё лежит около 540 тысяч тонн зерновых. Крайние участки самые урожайные – по 40–50 центнеров, однако потери уже значительные, – отметил глава Минсельхоза.

Пока остается неизвестным, удастся ли аграриям собрать оставшиеся 540 тысяч тонн. В регионе в ближайшие дни ожидаются снегопады и похолодание до −13 °C, поэтому завершение уборки может сдвинуться на весну.

По словам губернатора Виталия Хоценко, уборка урожая полностью завершена в семи из 32 районов Омской области. Средняя урожайность по региону составляет 22,4 центнера с гектара.

1240
Алексей Новиков